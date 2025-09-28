えちごトキめき鉄道（新潟県上越市）の観光列車「えちごトキめきリゾート雪月花」が、鉄道のデザインに関する国際的な賞「ブルネル賞」の奨励賞に選ばれました。 ブルネル賞は鉄道車両や施設の優秀なデザインに贈られる国際的なコンペティションで、今年11年ぶりに開催されました。「雪月花」は車両部門の奨励賞に選ばれ、現地時間24日にロンドンで開かれた授賞式でトキ鉄の平井隆志社長とデザイナーの川西康之氏