10·î4ÆüÅê³«É¼¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤ËÎ©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤ëÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¤ÎÁí·èµ¯Âç²ñ¤¬»³¸ý»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»³¸ý»Ô¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç³«¤«¤ì¤¿Áí·èµ¯Âç²ñ¤Ë¤Ï¸©Áª½Ð¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤äÂ¼²¬ÃÎ»ö¤é¼çºÅ¼ÔÈ¯É½¤Ç¤ª¤è¤½800¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ìøµï½Ó³Ø¸©µÄ²ñµÄÄ¹¤Ï¡ÖÆ¤ÏÀ²ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤ÈÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¤¬Èô¤ÓÈ´¤±¤ÆÍ¥½¨¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¡£ÎÓ¤µ¤ó¤Î½ÐÈÖ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤­¤¿¡×¤È°§»¢¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç½ÐÀÊ¤·¤¿ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¤Ï¾¯»Ò²½¤ä³°¹ñ¿ÍÌäÂê¡¢Åìµþ°ì¶Ë½¸Ãæ¤Ê¤É¤òµó¤²