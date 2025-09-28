「週刊文春」が報じた、小泉進次郎農水大臣陣営・広報担当の牧島かれん元デジタル大臣による「ニコニコ動画」でのステマ疑惑について、陣営側が事実を認め、本人も謝罪と再発防止を表明したことで注目を集めている。そうした中、ジャーナリストの青山和弘氏が小泉氏本人を直撃。「全て自分が背負って選挙の結果を待つ」と語っていたことを明かした。【映像】小泉陣営がステマ指示…実際のニコニコ動画青山氏によると小泉氏は「