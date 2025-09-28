＜大相撲九月場所＞◇千秋楽◇28日◇東京・両国国技館【映像】力士に“超絶激似”な驚きの化粧まわし大相撲で関取衆が土俵入りの際に締める豪華な刺しゅうが施された「化粧まわし」。いよいよ迎えた千秋楽の日も、詰めかけた観客の前で、関取たちがそれぞれの化粧まわしをつけて登場したが、その中に「めちゃきゃわいい」と評判の化粧まわしが。ファンから注目を集めていた。伝統を紡ぐ国技の大相撲。中でも様式美を象徴するの