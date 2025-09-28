マヂカルラブリーの野田クリスタル（38）が28日、千葉・幕張メッセで行われた「東京ゲームショウ2025」で「野田ゲー」シリーズ特別ブースを出展し、「スーパー野田ゲーPARTY＆WORLD」を、12月4日に発売すると発表した。21年発売の「スーパー野田ゲーPARTY」と22年発売の「スーパー野田ゲーWORLD」のパッケージ版。「WORLDの方にはオンラインゲームも入っていたり、パーティーとかでやると一番盛り上がる」とアピールした。オス