■全国の29日（月）の天気前線を伴った低気圧が発達しながら東北付近を通過するでしょう。東北や北陸は大雨となる所があり、夕方までの24時間に、東北で120ミリ、北陸で100ミリの雨量が予想されています。土砂災害などに十分注意が必要です。また、東北を中心に風が強まり、交通機関の乱れにも注意が必要です。そのほかの地域も、朝にかけて雨の降る所が多いでしょう。大気の状態が不安定になるため、落雷や竜巻などの激しい突風に