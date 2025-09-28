俳優水上恒司（26）が28日、都内のテレビ東京本社で、主演する同局ドラマプレミア23「シナントロープ」（10月6日スタート、月曜午後11時6分）の会見に臨んだ。緻密な伏線や会話劇で社会現象となったアニメ「オッドタクシー」の脚本で知られる、此元和津也氏が原作・脚本を務めた青春群像ミステリー。現代の若者たちを投影したリアルな人間模様を、不穏な世界観の中で美しくエモーショナルに描く。水上はバーガーショップ、シナント