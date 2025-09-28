ＤＤＴ２８日の後楽園ホール大会で一日に３度のＫＯ―Ｄ無差別級王座戦が行われ、上野勇希（３０）が第８８代王者に輝き、直後に初防衛を果たした。「ＤＲＡＭＡＴＩＣＩＮＦＩＮＩＴＹ２０２５〜３時間スペシャル〜」と題されたこの日の大会のメインイベントではＫＯ―Ｄ無差別級王者・平田一喜と挑戦者・ヨシヒコのＶ２戦が行われていた。大熱戦となった試合はヨシヒコの執拗な肩固めを振り切り、平田が雪崩式ローリング