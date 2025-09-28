ÃæÆü¤Ï28Æü¡¢2025Ç¯ÅÙ¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¸ø¼°ÀïÁ´ÆüÄø½ªÎ»¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Î¥Ê¥´¥äµå¾ì¡¦¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à ¥Ê¥´¥ä³«ºÅ¤Î¼çºÅ59»î¹ç¡ÊÃÏÊýµå¾ì³«ºÅ¤ò½ü¤¯¡ËÁí´ÑµÒÆ°°÷¿ô¤Ï¡¢100,307¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢2007Ç¯¥¹¥¿¥ó¥É²þ½¤°Ê¹ß¡¢½é¤á¤Æ10Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£