オスカー俳優のマシュー・マコノヒー（55）は、修道士を目指していたのだという。神に生涯をささげることを考えていたが、実際に修道士となっているある友人から説得され、ハリウッド俳優の道を歩み始めたと明かしている。 【写真】息子も超イケメンに成長！ ザ・ガーディアン紙にマシューはこう話す。「自分は修道士になるべきだと思ってたんだ。人生そのものを神に捧げ、すべての自然なこと