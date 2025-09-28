◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―巨人（２８日・神宮）巨人が２点を追う４回、泉口の６号２ランで同点に追いついた。３回まではヤクルト先発・高橋の前に完全に抑えられていたが、２番手の奥川から、この回先頭の１番・佐々木が左中間を破る二塁打でチーム初安打を記録。キャベッジが空振り三振に倒れた後、３番・泉口が右翼へ同点の６号２ランを放った。泉口は「高校の後輩の横川が頑張っているので、なんとか援護したか