女優の山本舞香がＳＮＳを更新。自身がＭＣを務めた日本テレビ系「アナザースカイ」（土曜・午後１１時）の卒業について胸の内をつづった。山本は２８日までに自身のインスタグラムに「あっという間に最終回です」と記し、「鳥取での私の回から始まり、沢山のゲストの方から刺激を頂きました。とても素敵な経験をさせていただきました」と思いをつづった。最後に、「何よりスタッフの皆様が温かくて毎回収録が楽しかったです。