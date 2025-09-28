「大相撲秋場所・千秋楽」（２８日、両国国技館）両横綱による楽日決戦は１差で追っていた豊昇龍（立浪）が、本割で大の里（二所ノ関）を押し出しで破って１３勝２敗で並んだ。優勝決定戦では大の里に寄り倒されて敗れ、横綱昇進４場所目で初の優勝はならなかった。大の里は横綱として初賜杯で５度目の優勝となった。本割では鋭い出足からもろ手突きで機先を制し、大の里を押し出した豊昇龍。優勝決定戦では立ち合いでまわし