リリーフで好投を続ける佐々木はクローザーに抜擢されるのか(C)Getty Imagesドジャースの佐々木朗希はレギュラーシーズン最終盤で新たな役割を任されている。9月24日にメジャー復帰を果たすと、自身のプロキャリア初となる救援マウンドに登った。2度のリリーフで上々の投球を披露したことで、若き右腕にはさらなる配置転換の可能性も出てきているようだ。【動画】60発男ローリーを圧倒した「消える魔球」佐々木朗希の奪三振シ