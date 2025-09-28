·§ËÜ¸©°¤ÁÉ·´Æî°¤ÁÉÂ¼¤Ç¡¢27Æü¡¢°ð´¢¤ê¤ÎÂÎ¸³²ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ °ð´¢¤êÂÎ¸³²ñ¤Ï¡¢Å·Á³¿å¤òÈÎÇä¤¹¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¦¥©ー¥¿ー¤¬³«¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¶å½£³ÆÃÏ¤«¤é¤ª¤è¤½70¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ï¤¸¤á¤Ë¡¢°ð¤¬°é¤Ã¤¿ÅÄ¤ó¤Ü¤ËÀ¸Â©¤¹¤ëÀ¸¤­Êª¤ò´Ñ»¡¤·¤¿¸å¡¢¸µµ¤¤è¤¯°é¤Ã¤¿°ð¤ò³ù¤ò»È¤Ã¤Æ´¢¤ê¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ý³Ï¤µ¤ì¤¿¥³¥á¤ÏÅÄ¿¢¤¨¤È°ð´¢¤ê¤ò¤·¤¿»²²Ã¼Ô¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¤Û¤«¡¢ÈïºÒ¤·¤¿Ç½ÅÐÈ¾Åç¤Ê¤É¤Ë´óÉÕ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£