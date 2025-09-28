◇パ・リーグ西武1ー4ソフトバンク（2025年9月28日ベルーナD）西武は3連敗を喫して、借金を今季最多の13とした。前日に優勝を決めて本拠地グラウンドで胴上げを見せられたソフトバンク相手に連敗。隅田知一郎投手（26）が志願して自己最多143球を投げるも、8回11安打4失点で10敗目を喫した。西口監督は「いろんなことを最後試せる機会だった。全体的に見たら悪くはない。勝負どころとか、ランナーを出した後の連打とか、