£²£¸Æü¸áÁ°£±£°»þº¢¡¢ÀÅ²¬¸©ÉÙ»ÎµÜ»Ôº¬¸¶¤Î»³Ãæ¤Ë¡¢£²¿Í¾è¤ê¤Î¥Ñ¥é¥°¥é¥¤¥À¡¼¤¬ÄÆÍî¤·¤¿¡£ÉÙ»ÎµÜ½ð¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£¶£°ºÐÂå¤ÎÃËÀ­¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Áà½Ä¤·¡¢£´£°ºÐÂå¤ÎÃËÀ­µÒ¤ò¾è¤»¤Æ¤¤¤¿¡££²¿Í¤È¤â¤±¤¬¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£Ì¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£Æ±½ð¤¬»ö¸Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£