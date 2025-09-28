スキンケア効果を兼ね備えたベースメイクをお探しの方へ。シスレーから、美容液のような心地よさで肌を整える「フィト タン プライマー」と、ふんわりと素肌感を演出する「フィト タン パウダー リーブル」が登場しました。どちらも独自の整肌・保湿成分を配合し、メイクをしながら美しい肌を育む逸品。うるおいに満ちた洗練肌を求める女性に贈る、新たなベースメイクコレクションです。 選