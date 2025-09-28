◆西武1―4ソフトバンク（28日、ベルーナドーム）前日27日にパ・リーグ2連覇を決めたソフトバンクは、祝勝会疲れも見せず、若手の活躍で5連勝を飾った。12安打4得点で逆転勝ち。ドラフト2位ルーキーの庄子雄大がプロ初打点を挙げ、木村光がプロ初セーブをマークした。先発の大津亮介が5回1失点で6勝目を挙げた。試合後、小久保裕紀監督は「今日からの試合はCS（クライマックスシリーズ）に向けてのメンバー選びの意味合いも