»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬´¢¤ê¼è¤Ã¤¿ÌîÁð¤ò·§ËÜ»ÔÆ°¿¢Êª±à¤Î¥¾¥¦¤ËÆÏ¤±¤ëÂÎ¸³³Ø½¬¤¬,27Æü¡¢¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¤³¤Î³èÆ°¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¼«Á³¤ÈÀ¸Êª¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢ºÆ½Õ´Û¡Ö°ìËÜ¤ÎÌÚ¡×ºâÃÄ¤¬´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¤É¤âÃ£¤Ï°¤ÁÉ¤Ç´¢¤ê¼è¤Ã¤ÆÍè¤¿ÌîÁð¡¢¤ª¤è¤½200¥­¥í¤òÆ°¿¢Êª±à¤Î¥¢¥Õ¥ê¥«¥¾¥¦¤ËÆÏ¤±¤Þ¤·¤¿¡£ ¥¾¥¦¤ÎÉ¡¤ò¿¨¤Ã¤¿½÷¤Î»Ò¤Ï¡Ö¤¦¤ï～¤«¤¿¤¤¡ª¡×¤È¶Ã¤­¡¢¾®³Ø4Ç¯¤ÎÃË¤Î»Ò¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡ªÁð¤¬¡ª¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ