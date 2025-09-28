³ÚÅ·¤ÎÁáÀîÎ´µ×Åê¼ê¤¬26Æü¤Ë¡¢ÅÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Çº¸¸ª¸åÊý´ØÀá¿°¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ê½Ñ¼Â»Ü¤òÈ¯É½¤·¤¿µåÃÄ¹­Êó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÁáÀîÅê¼ê¤Ï»î¹çÉüµ¢¤Þ¤Ç4¡Á5¤«·î¤òÍ×¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁáÀîÅê¼ê¤Ï¡¢º£µ¨³«ËëÅê¼ê¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É12»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¡¢2¾¡8ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4.35¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£