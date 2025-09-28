新日本プロレス２８日の神戸ワールド記念ホール大会で行われたＩＷＧＰタッグ選手権は、Ｙｕｔｏ―ＩＣＥ（２８）とＯＳＫＡＲ（２７）の「ノックアウトブラザーズ（Ｋ．Ｏ．Ｂ）」がタイチ（４５）、石井智宏（４９）組を撃破し第１１１代王者に輝いた。今年８月に海外武者修行から凱旋帰国したばかりの若きタッグチームが、一発で勲章を手に入れた。一進一退の攻防が動いたのは１０分過ぎだ。合体技Ｋ．Ｏ．Ｂ（合体式ツーム