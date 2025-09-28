◆大相撲秋場所千秋楽（２８日・両国国技館）優勝決定戦で横綱・豊昇龍（立浪）に勝ち、５度目の優勝を果たした横綱・大の里（二所ノ関）は「いつも通りにできたことが、優勝につながった。うれしい」と喜びを口にした。この日は本割で豊昇龍に完敗したが、決定戦では攻める相撲で勝利。「きのう、（二所ノ関）親方に淡々といきなさい、とアドバイスいただいたのに、本割は欲が出てしまい、淡々じゃなかった。だけど、決定戦で