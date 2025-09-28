£²£´Æü¡¢¸âÃé»Ô¤ÎÁáÃãÅ¹¤ÇÎÁÍý¤òÊÂ¤Ù¤ë½¾¶È°÷¡£¡Ê¸âÃé¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿ñÈ³«²Ú¡Ë¡Ú¿·²Ú¼Ò¸âÃé9·î28Æü¡ÛÃæ¹ñÇ«²Æ²óÂ²¼«¼£¶è¸âÃé»Ô¤Ï²«²Ï²ÏÈÊ¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢È¬ÊõÃã¤ä¥é¡¼¥á¥ó¡¢µíÆùÎÁÍý¡¢³Æ¼ï¾®Çþ¿©ÉÊ¡ÊÅÀ¿´¤ä¤ª²Û»Ò¡Ë¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¡ÖÁáÃã¡×¤¬¿©Ê¸²½¤È¤·¤Æº¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡££²£´Æü¡¢¸âÃé»Ô¤ÎÁáÃãÅ¹¤ÇÎÁÍý¤äÅÀ¿´¤òÁª¤Ö¿Í¤¿¤Á¡£¡Ê¸âÃé¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿ñÈ³«²Ú¡Ë¸âÃé¤ÎÁáÃã¤Ï¡¢°û¿©¾ÃÈñ¤Ë´Ñ¸÷¡¦¸ä³ÚÍ×ÁÇ¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹Í×ÁÇ¤ò²Ã¤¨¤¿ÃÏ°è·ÐºÑ¤ò¤±¤ó°ú¤¹