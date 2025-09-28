２５日、世界デジタル貿易博覧会の会場を歩く来場者。（杭州＝新華社記者／江漢）【新華社杭州9月28日】中国浙江省杭州市で開催中の第4回世界デジタル貿易博覧会は、25〜29日の会期中に必要な電力を全てグリーン（環境配慮型）電力で賄っている。会場の杭州グランドコンベンション・エキシビションセンターは、国家認証を受けた再生可能エネルギープロジェクトからグリーン電力証書千枚を購入。1枚は千キロワット時のグリーン