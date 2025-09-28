ÂçÊ¬»Ô¤Ç£²£¸Æü¡¢¥Ð¥¤¥¯¤È¼Ö¤¬¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ­¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ °ìÊó¤Ç¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃË¤Ï°û¼ò±¿Å¾¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ »ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂçÊ¬»Ô¾å½¡Êý¤Ë¤¢¤ë»ÔÆ»¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¤¹¡£ ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢£²£¸Æü¸áÁ°8»þ¤´¤í¡¢»Ô³¹ÃÏÊýÌÌ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö¤¬±¦Â¦¤«¤éÁö¹Ô¤·¤Æ¤­¤¿¥Ð¥¤¥¯¤È¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿45ºÐ¤ÎÃËÀ­¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç»Ô