¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹10¡½5³ÚÅ·¡Ê2025Ç¯9·î28Æü³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡ËÁ°Ìë¤Ë4Ç¯Ï¢Â³¤ÎB¥¯¥é¥¹¤¬³ÎÄê¤·¤¿³ÚÅ·¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ËÂçÇÔ¤òµÊ¤·¤Æ5Ï¢ÇÔ¡£»°ÌÚ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦»î¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï²ù¤·¤¤¤Î¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Î¤³¤È»×¤¦¤È¡¢»ÄÇ°¤Ê·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÁ°Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¤Î141°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂ¼ÎÓ¤¬¥Ù¥ó¥Á³°¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö²ÈÄí¤Î»ö¾ð¡£¡Ê½Ð¾ì¤Ï¡Ë¤Þ¤¿ÌÀÆü¡Ê29Æü¡Ë¤«¤é¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡×¤ÈÀâ