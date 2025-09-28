富山県高岡市の市伏木気象資料館（旧伏木測候所）に、測候所時代の職員が書いた太平洋戦争中の日誌が残っている。当時の戦局や職員の経験が正確に、時に感情を込めて記されている。長年人目に触れることはなかったが３年前に発見された。調査した専門家は「歴史的価値が高い資料だ」と評価している。（原中翔輝）旧伏木測候所では、明治時代から職員が駐在し、気象観測を続けてきた。１９９８年に無人化され、２００５年から資