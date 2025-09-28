「平安賞ｉｎ奈良・Ｇ３」（２８日、奈良）犬伏湧也（３０）＝徳島・１１９期・ＳＳ＝が打鐘前からカマシ、そのまま押し切って優勝。昨年１０月の京王閣以来、自身通算４回目の記念制覇。今年４月にＳ級Ｓ班へ昇班してから初の優勝となった。２着は犬伏をマークした佐々木豪（愛媛）、３着に山田久徳（京都）が入った。今開催唯一のＳ級Ｓ班だった犬伏が別線を圧倒して優勝。４月にＳ班へ昇班してから初めての優勝に「Ｓ班に