[9.28 練習試合 U-17日本代表候補 7-2 大阪体育大 J-GREEN堺]前半の45分間は1-1だったものの、U-17日本代表候補にとって劣勢と言える展開だった。その流れを一変させる2ゴール。FW小林志紋(広島ユース)が大学生相手に特長を発揮し、チームを勝利へと導いた。まずは後半開始直後、左サイドの小林は中央のFW浅田大翔(横浜FM)から出されたパスに反応。ボールを受ける前にGKの位置を確認し、右足ダイレクトでゴールへ流し込んだ。