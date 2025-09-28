[9.28 J1第32節](U等々力)※19:00開始主審:長峯滉希<出場メンバー>[川崎フロンターレ]先発GK 98 山口瑠伊DF 5 佐々木旭DF 13 三浦颯太DF 22 フィリプ・ウレモビッチDF 31 ファン・ウェルメスケルケン・際MF 6 山本悠樹MF 14 脇坂泰斗MF 17 伊藤達哉MF 19 河原創MF 23 マルシーニョFW 91 ラザル・ロマニッチ控えGK 1 チョン・ソンリョンDF 15 田邉秀斗DF 27 神橋良汰DF 30 野田裕人DF 39 土屋櫂大MF 8 橘田健人MF 41 家長昭博