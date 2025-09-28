[9.28 J1第32節](ヨドコウ)※18:30開始主審:椎野大地<出場メンバー>[セレッソ大阪]先発GK 1 福井光輝DF 27 ディオン・クールズDF 31 井上黎生人DF 44 畠中槙之輔DF 66 大畑歩夢MF 8 香川真司MF 10 田中駿汰MF 11 チアゴ・アンドラーデMF 48 柴山昌也MF 77 ルーカス・フェルナンデスFW 9 ラファエル・ハットン控えGK 21 キム・ジンヒョンDF 3 進藤亮佑DF 16 奥田勇斗DF 22 高橋仁胡MF 5 喜田陽MF 19 本間至恩MF 35 吉野恭平FW