[¸Î¾ã¼Ô¾ðÊó]ÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¤Ï28Æü¡¢MFÀ¶Éð¹°»Ì¤¬º¸¥Ò¥é¥á¶ÚÆùÎ¥¤ì¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Á´¼£¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥¯¥é¥Ö¤Ë¤è¤ë¤Èº£·î21Æü¤ËÎý½¬¾ì¤ÇÉé½ý¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£À¶Éð¤Ïº£µ¨16Ç¯¤Ö¤ê¤ËÂçÊ¬¤ØÉüµ¢¤·¤Æ¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢J2¤Ç4»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£