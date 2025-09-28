[9.28 J1第32節](味スタ)※18:00開始主審:小屋幸栄<出場メンバー>[FC東京]先発GK 81 キム・スンギュDF 2 室屋成DF 5 長友佑都DF 24 アレクサンダー・ショルツDF 32 土肥幹太MF 8 高宇洋MF 18 橋本拳人MF 22 遠藤渓太MF 33 俵積田晃太FW 19 マルセロ・ヒアンFW 39 仲川輝人控えGK 13 波多野豪DF 3 森重真人MF 7 安斎颯馬MF 10 東慶悟MF 37 小泉慶MF 40 マルコス・ギリェルメFW 14 山下敬大FW 16 佐藤恵允FW 28 野澤零温監督松