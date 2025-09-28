東京ゲームショウ（TOKYO GAME SHOW＝TGS）2025が9月28日、閉幕した。25日からの4日間、千葉県・幕張メッセで開催された。出展社総数1136社。過去最大だった2024年を上回り、規模は史上最大。47の国と地域から企業・団体が出展しこちらも過去最多。グローバル化も進んだ。毎年足を運んでいるのだが、毎回その勢いと熱気に圧倒される。カメラと映像の見本市CP＋よりも、東京モーターショー改め、Japan Mobility Showよりもはるか