プロ野球のファームは28日、イースタン、ウエスタン両リーグで計7試合が行われ、今季の両リーグのレギュラーシーズン全日程が終了した。ヤクルトは日本ハム戦（鎌ケ谷）に8―2。先発・沼田は2回2安打無失点で、2番手の育成選手・鈴木康が2回1安打無失点で3勝目（4敗）を挙げた。沢井が3安打2打点、ドラフト4位・田中（健大高崎）が3安打1打点。日本ハム先発のドラフト2位・藤田琉（東海大相模）は2回1/3を7安打4失点（自責3）