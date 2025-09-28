「ヤクルト−巨人」（２８日、神宮球場）ヤクルト・塩見泰輶外野手が１番・中堅で先発メンバーに名を連ねた。１８時のプレーボール５分前、選手紹介のアナウンスとともにグラウンドに姿を見せ、ボールを客席に投げるファンサービス。だが、一回表、守備にはつかず交代。今季の神宮最終戦で、ファンに顔を見せるだけの異例の起用法となった。塩見は今年３月のオープン戦で古傷の左膝を負傷。「左前十字靱帯の手術」で