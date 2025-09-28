＜大相撲九月場所＞◇千秋楽◇28日◇東京・両国国技館【映像】さすがに目立つ カメラが捉えた“大物政治家”十五日間にわたる熱戦は、16年ぶりとなる横綱同士の決定戦を制した大の里が5度目の優勝を飾って幕を閉じた。そんな中、千秋楽の大相撲中継に国技館で観戦を楽しむ大物政治家の姿が映し出され「本物だ」「めちゃくちゃ目立つ（笑）」などファンがざわつく一幕があった。前頭筆頭・玉鷲（片男波）が前頭五枚目・琴勝峰（