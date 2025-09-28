文部科学省が実施した調査（※1）によると、小学校・中学校で通常の学級に在籍していながらも、学習面または行動面で著しい困難を示し、何らかの特別な教育的支援を必要とする児童生徒の割合は8.8％（※2）。しかし小児科専門医の西村佑美さんは「『AIにほとんどの仕事が代替される』と憂慮されるこれからの時代、発達特性がある子は、AIに負けない人材になれる可能性がある」という――。（取材、構成＝ライター・勝目麻希）※1：