仕事で成果を出し続けるには、どうすればいいのか。ミュージシャンの土屋礼央さんは「すべてにおいて全力投球を目指すのは現実的ではない。継続できる努力を見定めて取り組むことが重要だ。僕はそれを『タモリ倶楽部』から学んだ」という――。※本稿は、土屋礼央『捉え方を変えてみたら大抵の事が楽しくなった僕の話』（主婦の友社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／varunyu suriyachan※写真はイメージです - 写