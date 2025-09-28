陸上女子のドルーリー朱瑛里（岡山・津山高３年）に明るい兆しが見えている。Ｕ２０日本選手権最終日（２８日、静岡・草薙総合運動場陸上競技場）の１５００メートル決勝では４分１８秒３１をマークして３位となった。優勝した木田美緒莉（旭川龍谷高）には約１秒及ばずも、序盤から積極的なレース運びを見せた。昨年の日本選手権には高校２年生で初出場。決勝に進出すると、４分１８秒１６で７位に入った。しかし、今季は貧