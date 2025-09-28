³ÚÅ·¤Ï28Æü¡¢ÁáÀîÎ´µ×Åê¼ê¤¬26Æü¤ËÅìµþÅÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Çº¸¸ª¸åÊý´ØÀá¿°¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢»î¹çÉüµ¢¤Þ¤Ç4¡Á5¥ö·î¤òÍ×¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£ÁáÀî¤Ïº£µ¨12»î¹ç¡¦68²ó1/3¤òÅê¤²¡¢2¾¡8ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4.35¤À¤Ã¤¿¡£