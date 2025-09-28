「私立恵比寿中学」の真山りか（28）が28日、東京・シアター1010で、リーディングミュージカル「BEASTARS」公開舞台稽古＆取材会に出席した。同作は、漫画家板垣巴留氏による同名漫画が原作。肉食獣と草食獣が生活・共存する世界を舞台に、全寮制の学校「チェリートン学園」へ通う動物たちの、人間社会ともシンクロする“葛藤・苦しみ・悲しみ”を「歌と朗読」「生演奏」「パフォーマンスとダンス」で描く。真山はドワーフシュのウ