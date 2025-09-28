「アミノ酸は何がいいの？」と題した動画で、カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が、アミノ酸の効果や選び方について詳しく語った。動画の冒頭で、「アミノ酸って実は私たちの体の原材料になってくれるんですね」と説明し、アミノ酸が健康や美容に欠かせない存在である理由を明かした。 片岡氏は「私たちの体っていうのは、日々細胞が新しい材料に生まれ変わって、いらないものは外に排出され