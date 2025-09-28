◆秋季高校野球静岡県大会▽準決勝掛川西１２―１浜松日体＝５回コールド＝（２８日・草薙球場）掛川西が計１３安打で１２点を挙げて浜松日体に大勝。２年連続となる東海大会出場を決めた。存在感を見せたのが、９番・右翼で先発した背番号１７の松下怜生（１年）だ。０―０で迎えた３回の第１打席で右前打を放ち、３番・谷口篤郎捕手（２年）の左前打で先制のホームを踏んだ。続く４回は１死二、三塁から四球を選んで出塁