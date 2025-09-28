◇プロ野球セ・リーグ 広島-DeNA(28日、マツダスタジアム)スタメンマスクを担っている広島・清水叶人選手が初回、先発投手を助ける盗塁阻止の好プレーを見せました。先頭を抑えたいと語っていた先発・郄投手は初回、先頭の蝦名達夫選手へ痛恨の四球で出塁を許します。続く桑原将志選手の打席ではランエンドヒットを試みられるも、清水選手は2塁へすぐさま送球。蝦名選手の盗塁を阻止し、1アウト走者なしとしました。これに助