¿·³ã¸©µû¾Â»Ô¤Î±Û¸å¶ð¥ö³Ù¤Ç¡¢¤­¤Î¤¦¡Ö¥í¥Ã¥¯¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°Ãæ¤Ë2¿Í¤¬³êÍî¤·¤¿¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤¬¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤ÇÁÜº÷¤·¡¢¤­¤ç¤¦¸áÁ°¡¢ÄÌÊó¤·¤¿ºë¶Ì¸©¤Î20ÂåÃËÀ­¤òµß½õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤¬¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£°ì½ï¤Ë³êÍî¤·¤¿ÅìµþÅÔ¤Î40ÂåÃËÀ­¤Î¹ÔÊý¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢·Ù»¡¤Ê¤É¤¬°ú¤­Â³¤­ÁÜº÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£