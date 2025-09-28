³¤³°¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¤Ï¡¢ÀõÌîÂóËáÁª¼ê¡Ê30¡Ë¤¬ÂÔË¾¤Îº£¥·¡¼¥º¥ó½é¥´¡¼¥ë¡£Æ²°ÂÎ§Áª¼ê¡Ê27¡Ë¤Ï¡¢2¥¢¥·¥¹¥È¤ÈÆüËÜÁª¼ê¤¬ÌöÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦RCD¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤ÎÀõÌîÁª¼ê¤«¤éº£¥·¡¼¥º¥ó½é¤Î¡È¥¸¥ã¥¬¡¼¥Ý¡¼¥º¡É¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ì£Êý¤È¤Î¹ª¤ß¤Ê¥Ñ¥¹¸ò´¹¤«¤é¶õ¤¤¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ØÈ´¤±½Ð¤·¡¢¥´¡¼¥ëº¸¶ù¤Ë¡£¤³¤Î¥´¡¼¥ë¤¬·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤âº£¥·¡¼¥º¥ó½é¾¡Íø¡£ÀõÌîÁª¼ê¤¬2»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤Ë±þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥¢¥¤¥ó¥È¥é¥Ï