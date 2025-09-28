µ¬ÌÏ¤ÎÂç¤­¤µ¤Ë°µ´¬¡ªµ´ÌÇ¤¬À¤³¦¤òÀÊ´¬¥¿¥¤¤Î¹­¹ð´ë²è²ñ¼ÒPlanB¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¡Ö·à¾ìÈÇ¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡ÙÌµ¸Â¾ëÊÔ¡×¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¹­¹ð¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÂÔË¾¤Î¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¡ØÌµ¸Â¾ëÊÔ¡Ù¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥¿¥¤¤Ç¸ø³«¡ª¡×¡Ö±Ç²è´Û¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯³¹Ãæ¤«¤é±Ç²è´Û¤Þ¤Ç¡¢»ëÀþ¤òÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤¹¤ëÁÔÂç¤Ê¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤¬»ÏÆ°¡ª¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¡£¡Ö¥Ð¥ó¥³¥¯»ÔÆâ¤Î¼çÍ×¥¨¥ê¥¢¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿ 37ËÜ¤ÎÃì¡¦74ÌÌ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó ¤Ë¼¡¡¹¤È