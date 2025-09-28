＜宮里藍インビテーショナルSupported by SUNTORY最終日◇28日◇サンヒルズカントリークラブEASTコース（栃木県）◇6229ヤード・パー72＞日米通算24勝の宮里藍の名が冠につくジュニア大会が、27日から2日間の日程で行われた。第6回となる今回は、大会から推薦を受けた中学1年?高校2年生の女子選手34人が出場した。【写真】銀メダルに触れてニコニコのジュニアたちこの日は最終ラウンドが実施され、トータル5アンダーまで伸ば